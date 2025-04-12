Çorum’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 9 milyon TL bütçeyle önemli bir destek programı hayata geçirildi. Proje çerçevesinde 1.633 çiftçiye nohut, 770 çiftçiye ise ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla hayata geçirilen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKE) kapsamında, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Çorum Tarım İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve üreticilerin katılımı ile nohut ve ayçiçeği tohumu teslim töreni gerçekleştirildi.

Hayrullah Göktekin törende yaptığı konuşmada, “İlimizde toplam 551.313 hektar tarım arazisi bulunmakta olup bunun 414.812 hektarında tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin üretimi yapılmaktadır. 2024 yılı itibarıyla 25.096 ha alanda 35.319 ton nohut, 46.959 ha alanda ise 97.088 ton ayçiçeği üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu verilerle Türkiye genelinde 6. Sıradayız. Küresel ısınma ve kuraklık gibi iklimsel tehditler karşısında, su tüketimi az olan ürünlere öncelik vermek büyük önem taşıyor. TAKE projesi ile nadas alanlarını üretime kazandırmayı, kuru tarım arazilerini değerlendirmeyi ve su kaynaklarını daha verimli kullanmayı hedefliyoruz” dedi.

Göktekin , “Toplam maliyeti yaklaşık 9 milyon TL olan bu proje ile 1.633 çiftçimize 81 ton nohut tohumu, 770 çiftçimize ayçiçeği tohumu teslim ettik. Bundan sonraki süreçte de çiftçimizin talepleri doğrultusunda, devletimizin destekleriyle tarımımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Teslim ettiğimiz tohumların üreticilerimize hayırlı olmasını, bol ve bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.