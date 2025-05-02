Çorum’da son zamanlarda çocuk dilenci sayısında artış gözlemleniyor. Özellikle kırmızı ışıkta duran araçlardan para isteyen çocuklar tehlikeli olmasına rağmen trafiğin yoğun olduğu trafik ışıklarında dileniyorlar.

Pir Baba Çamlığı Kavşağı, Abide Kavşağı, Valilik Kavşağı gibi şehrin trafik akışının yoğun olduğu kavşakların ışıklarında kimi zaman tek kimi zaman grup halinde dilenen çocuklara kimi araç sürücüleri tepki gösterirken kimi araç sürücüsü de para veriyor.

Konuyla ilgili haber merkezimize ulaşan bazı esnaflar, özellikle Pir Baba Çamlığı Kavşağı bölgesinde dilenen bazı çocukların sürücülerin yanısıra esnafı da rahatsız ettiğini dile getirerek, hem çocukların can güvenliği hem de trafik güvenliği için yetkililerin yoğun bir denetim yapmasını talep ettiler. (Haber Merkezi)