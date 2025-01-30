İstanbul ve Ankara'da Ramazan ayına girerken bazı marketler et satış fiyatlarını sabitledi.

İstanbul'da 2 ay boyunca 1 kilogram kıyma 379 liradan, bir kilo kuşbaşı et ise 399 liradan satılacak.

Ankara'da ise Et ve Süt Kurumu ürünlerinin satıldığı mağazalarda Ramazan ayının sonuna kadar et fiyatlarında artış yapılmayacak.

Çorum'da da vatandaşlar Çorum Belediyesi bünyesindeki HalkEt ve marketlerin et fiyatlarını sabitlemesini bekliyor.

HALK ET'TE 435 LİRA

Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası'nda dana kıymanın kilosu 435 lira, dana kuşbaşının fiyatı ise 550 ile 700 lira arasında değişiyor.