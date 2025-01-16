İşletmeciliğini Lütfi Tekin’in yaptığı Şelale Park Kafe Çatak Tabiat Parkı’nda hizmete girdi.

DOĞAYLA İÇ İÇE MANZARALI RESTORAN

Çorum’da doğayla iç içe ailenizle vakit geçirebileceğiniz hem kafe hem de restoran bölümüyle hizmet veren Şelale Park Kafe, ziyaretçilerini bekliyor.

Çorum’un doğa harikası yerlerinden biri olan ve yılda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Çatak Tabiat Parkı’nda manzarası ve nezih ortamı ile güleryüzlü hizmet anlayışı ile Şelale Park Kafe, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor.

GECE 02:00’A KADAR AÇIK

İşletme olarak sabah kahvaltısı, ızgara çeşitleri ve enfes yemek çeşitleri ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten işletme sahibi Lütfi Tekin, saat 10:00 ile 02:00 arası hizmet verdiklerini söyledi.

Parkın aydınlatmasını yaptıklarını ve parkta hiçbir güvenlik sorunu olmadığını aktaran Tekin, yeni yatırımlarla büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE YÜZDE 15 İNDİRİM

İşletme olarak ayrıca şehit aileleri ve gazilere hem girişlerde hem de kafe ve restoran bölümünde yüzde 15 indirim uyguladıklarını dile getiren Tekin; ‘Şehitlerimiz bu vatan ve bizim için bedellerini ödedi. Şehit ailelerimize ve gazilerimizden giriş ücreti alınmayacaktır.” dedi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hayri Kömür ise Çatak Tabiat Parkı’nın bu dönem en parlak dönemini yaşayacağını belirterek;

“Çatak Tabit Parkı’nın Doğu Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü’nün gözetiminde ve denetiminde. 294 hektar büyüklüğündeki bu alan kızılgeyik, karaca, kurt, ayı, tilki, yaban domuzu gibi hayvanlara ev sahipliği yapmaktadır. 294 hektar alanın 30 hektarı piknik alanı olup, geri kalan ise korunmaktadır. Geçtiğimiz yıl içinde alanın işletmeciliğini Lütfi Tekin beye devrettik. En parlak dönemini Çatak Tabiat Parkı bu dönem yaşayacak. Lokantamızla beraber vatandaşlarımız doğayla iç içe kuş sesleriyle aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecek. Parkımızda karavanlar içinde özel alanımız mevcut. Ailelerimiz burada konaklayabilecek.” şeklinde konuştu