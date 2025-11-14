Çorum 'un Sungurlu ilçesinde dolu yağışının neden olduğu kazalarda 10 kişi yaralandı.

Çorum -Sungurlu kara yolu Kırankışla köyü yakınlarında etkili olan dolu yağışı sırasında 3 otomobil ile bir cip çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum -Sungurlu kara yolunun 10. kilometresinde ise Tevfik Ö'nün kullandığı 19 ADR 483 plakalı otomobil, dolu nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı.

Kazalarda araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.