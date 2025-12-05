Pehlivan Kıraathanesi sahiplerinden Emin Koçak, Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası başkanlığına aday olduğunu belirtti.

Adaylık açıklamasında Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odasına hizmet etmek, sorunları çözmek ve mesleği daha ileriye taşımak amacıyla göreve talip olduğunu belirten Emin Koçak, “Amacım, birlik ve beraberlik içinde, adil, şeffaf ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını hâkim kılmaktır” dedi.

Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu 14 Ocak Çarşamba günü saat 11.00’da Afra 2 Düğün Salonunda yapılacak.