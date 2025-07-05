Buharaevler Kız Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Özgür Arslan (49), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Çorum Merkez Çaltıcak Köyü nüfusuna kayıtlı, Fadime ve Hasan Arslan’ın oğlu, Başöğretmen Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Nedim Arslan’ın kardeşi, Özgür Arslan vefat etti.
Merhumun cenazesi 6 Temmuz 2025 Pazar günü saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Çaltıcak Köyünde toprağa verilecek.
Editör: Yüksel Basar