Çorum 'un Osmancık ilçesinde hububat ekim alanlarında fenolojik gözlem (bitkinin gelişme safhalarının zamanı ve süresinin bölgelere göre incelenmesi) yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin başta buğday ve arpa olmak üzere hububat ürünlerinin çıkış, kardeşlenme ve gelişim dönemlerine ilişkin arazide değerlendirme yaptığı bildirildi.

Ekiplerin bitki gelişimi, tarla durumu ve çevresel koşulları gözlemlediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen veriler doğrultusunda üreticilerimize yönelik zamanında ve doğru tarımsal uygulamaların planlanması hedeflenmektedir. Fenolojik gözlem sayesinde bitki gelişim süreci yakından takip edilmekte, hastalık ve zararlılara karşı erken tedbir alınmakta, gübreleme ve sulama zamanlaması doğru şekilde yönlendirilmektedir."