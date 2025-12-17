Arca Çorum FK’da yönetim ligin ikinci yarısı için transfer görüşmelerine başladı.

Ligde devre arasının kısa olması nedeni ile transferde hızlı hareket etmek isteyen Çorum FK yönetimi teknik heyet ile birlikte ortak hazırlanan liste doğrultusunda bir çalışma başlattığı öğrenildi.

Bu ay sonunda bitecek ligin ilk yarısının ardından ikinci yarı 14 günlük bir aranın ardından 11 Ocak’ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Çorum FK yönetimi ligin ikinci yarısına çok daha alternatifli bir kadro kurmak için belirlenen eksik mevkilere tecrübeli isimleri katmak için çalışmalara başladı.

Bu çalışmaların transfer sezonunun açılacağı Ocağın ilk haftasına kadar tamamlanması ve resmi imzaların atılması bekleniyor.

Çorum FK yönetimi bu dönemde hata yapmamak içinde çok ciddi bir çalışma yaptığı ve takımı hedefe götürecek transfer yapmayı planladığı öğrenildi.