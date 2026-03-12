Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Sekreteri ve Başkan Vekili Ali Doğan, ara tatillerin sadece birer takvim yaprağı değil, eğitimin tüm paydaşları için nefes alma durakları haline geldiğini belirtti.

Eğitim sisteminde son yılların en çok tartışılan konularından birinin hiç kuşkusuz ara tatil uygulaması olduğunu belirten Ali Doğan, “Kimileri bu kısa molaların motivasyonu artırdığını savunurken, kimileri ise düzenin bozulduğundan şikayetçiydi. Ancak Eğitim-Bir-Sen’in 81 ilde tam 119 bin 709 kişiyle gerçekleştirdiği devasa saha araştırması, tartışmalara adeta son noktayı koyacak nitelikte veriler sunuyor.

?Genel Başkan Ali Yalçın tarafından açıklanan sonuçlar gösteriyor ki; ara tatiller sadece birer takvim yaprağı değil, eğitimin tüm paydaşları için nefes alma durakları haline gelmiş. Araştırmanın sonuç tablosu oldukça net. Eğer "ara tatiller kaldırılsın mı?" diye bir referandum yapılsaydı, sonuçlar muhtemelen şöyle olurdu: ?Öğretmenlerin %88,2'si bu karara şiddetle karşı çıkıyor. ?Okul yöneticilerinde bu oran %72,1. ?Velilerde ise %70,5 bandında bir sahiplenme var. ?En dikkat çekici veri ise öğrencilerden geliyor. Lise öğrencilerinin %85,7’si, ortaokul öğrencilerinin ise %78,4’ü bu uygulamanın devam etmesinden yana. Yani okulun asıl öznesi olan çocuklar, bu dinlenme aralıklarının kendilerine iyi geldiğini haykırıyor. Sıkça dile getirilen "Çalışan anne-babalar ara tatilde zorlanıyor" tezi de bu raporla birlikte geçerliliğini yitirmiş görünüyor. Zira her iki ebeveynin de çalıştığı ailelerde, ara tatilin kaldırılmasına yönelik muhalefet %76,2 gibi yüksek bir oranda. Görünüşe bakılırsa aileler, çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmek ya da onların dinlendiğini görmek için bu "zorluğa" gönüllü oluyorlar. ?Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (öğretmenlerin %87,3’ü), mevcut modelin eğitim takvimini daha dengeli ve verimli kıldığı görüşünde birleşiyor. Eğitim bir maratonsa, ara tatiller bu maratonun ortasındaki su istasyonları işlevini görüyor” dedi.

“Sahadan gelen bu kadar gür bir sese kulak tıkamak mümkün değil” diyen Ali Doğan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“120 bine yakın insanın ortak kanaati; ara tatilin bir "lüks" değil, eğitim sürecinin sağlıklı işlemesi için bir ihtiyaç olduğu yönünde. Bakanlığın bundan sonraki adımlarında, bu denli geniş kapsamlı bir saha araştırmasının çıktılarını göz önünde bulundurması, eğitimin huzuru açısından kritik önem taşıyor.”

