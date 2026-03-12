İstiklal Marşı’nın Kabulünün 105. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi.

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdürü Arif Pehliavan, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Öncül;

“1921 yılında kabul edilen İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, bir milletin inancının, imanla yoğrulmuş azminin birlik ve beraberlik şuuruna ve özgürlük tutkusunun haykırışıdır. Bu eşsiz eserle Mehmet Akif Ersoy, milletimizin en zor zamanlarında kalemiyle umut olmuş, yüreklere cesaret aşılamıştır. O, İstiklal Marşı'nı yazarken, milletimizin imanını, vatan sevgisini ve bağımsızlığı kararlarını dizelere dökmüştür. ‘Korkma’ diye başlayan bu marş, umutsuzluğun değil direnişin, esaretin değil, istiklalin ve bir milletin yeniden ayağa kalkışının ifadesidir. İstiklal Marşı'nı okurken sadece sözlerini değil, taşıdığı ruhu da anlamalıyız. Çünkü bu marş bizlere vatanın ne büyük fedakarlıklarla kazanıldığını hatırlatır. Bizlere düşen görev ise atalarımızın emanetine sahip çıkmak, çok çalışmak ve ülkemizi her alanda ileriye taşımaktır.” dedi

Konuşmaların ardından ortaokullar arası 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Bilgi yarışmasında dereceye giren Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencileri Aslı Sena Ünlü, Esilanur Kabakcı, Şevval Sağbazar ve Evsanur Kaplan’a ödülünü Vali Ali Çalgan takdim etti.

9.sınıflar arasında resim yarılmasında birinci olan Sıla Alaca’ya, 10.sınıflar arası kompozisyon yarışmasında birinci olan Dila Dışbudak’a, 11.sınıflar arası fotoğraf yarışmasında birinci olan Duru Naz Kocaçevik’e, 12.sınıflar arası kısa film yarışmasında birinci olan Zeynep Özten’e, öğretmenler arası resim yarışmasında birinci olan Lütfullah Demir’e, öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında birinci olan Durmuş Akbulut’a ve öğretmenler arası beste yarışmasında birinci olan Metehan Cücen’e ödüllerini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş takdim etti.

Ödül törenin ardından İstiklal Marşı Oratoryosu seslendirildi.

Programında devamında Mehmet Akif Ersoy’un bestelenmiş şiirleri okundu.

Tören tolu fotoğraf çekimi ile sona erdi.