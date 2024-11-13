Vali Ali Çalgan, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Ekim ayında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem şehir merkezinde, hem de kırsalda olmak üzere tüm Vali Çalgan; “Çorum genelinde emniyet ve jandarma birimlerimizle suç ve suçluların üzerine kararlı bir şekilde gidecek, halkımızın can ve mal güvenliğini bozanlara, huzur ve sükûnunu kaçıranlara göz açtırmayacağız.” dedi

6 BİN 640 DEVRİYE YAPILDI

Çorum’da Ekim ayı içerisinde emniyet ve jandarma birimlerince; suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla 6 bin 640 devriye faaliyeti, 593 sabit-seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama ve 122 geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini aktaran Vali Çalgan;

“Bu uygulamalarda 218 bin 896 şahsın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 238 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Bu şahıslardan 106’sı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kişilere karşı işlenen suçlar kategorisinde 665, mal varlığına karşı işlenen suçlar kategorisinde 295, topluma karşı işlenen suçlar kategorisinde 219, millete ve devlete karşı işlenen suçlar kategorisinde 13, takibi şikâyete bağlı olaylar kategorisinde 819 olmak üzere Ekim ayı içerisinde ilimiz genelinde 2.011 asayiş olayı gerçekleşmiş, bu olaylardan 1.852’si aydınlatılmıştır. Buna göre meydana gelen olayların aydınlanma oranı % 92.1’dir. Bu oranı, kolluk teşkilatlarımızın gayretli çalışmaları ve hemşehrilerimizin işbirliği ile daha da yukarılara çekeceğiz.” diye konuştu

Yürütülen çalışmalarda 44 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet av tüfeği, 17 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 1.686 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirildiğini belirten Çalgan, ayrıca 25 adet kesici, delici alet ele geçirildiğini söyledi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geleceğimizin teminatı olan çocukları ve gençleri zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin de aralıksız devam ettiğini kaydeden Vali Çalgan; Bu kapsamda Narkotik ve Kom birimlerimizce yürütülen faaliyetler neticesinde; 153 gr. Metamfetamin, 1.265 gr kubar esrar 750 ml. bonzai hammaddesi, 1.122 gr bonzai 15.102 adet sentetik ecza 449 gr. skunk maddesi, 25 adet ecstasy 40 kg. kaçak kıyılmış tütün, 1.171.600 dal/adet makaron sigara, 25 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 14 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likidi, 2.546 litre ve 10 şişe kaçak alkol 2.235 adet kaçak cinsel içerikli emtia, 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti suçundan 59 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, bunlardan 13 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.” ifadelerini kullandı

DAEŞ’Lİ 3 KİŞİ YAKALANDI

Çorum’da terörle mücadele çalışmaları kapsamında; terör örgütlerine yönelik olarak, istihbarat çalışmalarına ağırlık verildiğini, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen hesaplar hakkında adli işlem yapılarak tahkikat evrakları ikmalen Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiğini aktaran Çalgan; “DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan 1 planlı operasyonel çalışma kapsamında 3 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 5 şahıs hakkında Kamu Güvenliği açısından tehdit oluşturduğundan idari işlem yapılmış ve bu şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Örgüte katılmamış ancak örgütlerin çeşitli yollarla irtibat kurmaya çalıştıkları tespit edilen gençlerin korunması amacıyla 4 aile ziyaret edilerek bilgilendirilmiştir.” şeklinde konuştu

BİLİŞİM SUÇLARINDAN ARANAN 5 KİŞİ YAKALANDI

Siber suçlar ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmaları da anlatan Vali Çalgan, şunları söyledi;

“Yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen (95) site ile müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yaptığı tespit edilen (21) site olmak üzere toplam (116) site, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Bilgi İhbar Merkezine bildirilerek idari tedbir kapsamında URL adreslerine erişimin engellenmesi sağlanmıştır. Oltalama Tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin ettiği tespit edilen (50) URL adresi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilerek çok sayıda vatandaşımızın mağdur olmasının önüne geçilmiştir. Sosyal Medya Platformları TikTok, Twitter(X) ve Youtube üzerinden herkese açık bir şekilde PKK/KCK-YPG-PYD Terör Örgütü Propagandası ve FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik paylaşım yaptıkları tespit edilen (23) sosyal medya kullanıcısının video içeriklerine ve paylaşımlarına Çorum Sulh Ceza Hâkimliğine yapılan başvuru sonucunda erişimin engellemesi ve içerik çıkarma kararları alınmıştır. Ayrıca suç teşkil edebileceği değerlendirilen toplam 117 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapılmış ve sosyal medya hesaplarının kapatılması yönünde ilgili birimlere bildirimde bulunulmuştur. Bilişim suçlarından aranan 5 şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. “Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme” faaliyetleri ve SİBERAY projesi kapsamında 18.598 kişiye bilgilendirme çalışması yapılmıştır.”

26 BİN 472 ARACA CEZA KESİLDİ

Ekim ayında trafik birimlerimizce: 137 bin 558 araç denetlendiğini ve kurallara uymayan 26 bin 472 araç sürücüsüne veya araç plakasına gerekli idari para cezaları uygulandığını belirten Çalgan; “Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi çeşitli suçlardan toplam 954 araç trafikten men edilmiştir. Bunun yanı sıra 7.624 motosiklet kontrol edilmiş, 2.007 motosiklet sürücüsüne işlem yapılmıştır. Ekim ayında 1.057 okul servis aracı denetlenmiş, 102 servis sürücüsüne, fazla yolcu taşımak vb. ihlallerden işlem yapılmıştır. 10 Okul servis aracı ise trafikten men edilmiştir.” dedi