Çorum Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Emekliler Lokali, büyük ilgi görüyor.

Lokalde keyifli zaman geçiren güngörmüşler, sohbet edip oyun oynuyor.

Gazi Caddesi’ndeki eski belediye hizmet binasının birinci katına yapılan Emekliler Lokali Sosyal Tesisleri geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen törenle hizmete açılmıştı. Açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören Emekliler Lokali, göngörmüşlerin beğenisini topladı.

Ramazan ayından çay-kahve servisine ara verilmiş olmasına rağmen Emekliler Lokalinde vakit geçiren güngörmüşler, masa tenisi, bilardo, satranç gibi oyunlar oynuyor, kütüphanede kitap okuyor, arkadaşlarıyla sohbet ediyor.

Emeklilerin sohbet edip güzel vakit geçirebilecekleri bir yeri hayal ederek Emekliler Lokali’ni hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Emekliler Lokalimizin açıldığı günden itibaren ilgi görüyor olmazı bizleri çok mutlu etti.” dedi.

Emekliler Lokali’nin geçici olarak burada hizmet binasında hizmet vereceğini belirten Başkan Aşgın, önümüzdeki süreçte Tarihi Kent Meydanı’nda hem tarihi Hükümet Konağı’nın canlandırılacağı hem de emekliler lokali olarak kullanılacağı daha büyük bir projeyi hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.