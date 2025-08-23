Çorum’un Mecitözü ilçesi, bamya üretiminde ön plana çıkmaya, söz sahibi olmaya başladı.

En meşhur ve kral bamyalar Doğla, Çayköy ve Söğütönü köylerinde yetişiyor.

Mecitözü İlçesi Doğla Köyü’nde yetişen meşhur çiçek bamyası tahtını korumaya, ün salmaya devam ediyor.

Doğla köyü, Sultaniye cinsi bamya üretimine ağırlık verdi.

KİLOSU 250 LİRADAN SATILIYOR

Köyde hemen hemen herkesin yetiştirdiği bamyalar, çiçek olarak toplanıyor ve pazarlarda, marketlerde kilosu ortalama 250 TL’den müşteriye sunuluyor.