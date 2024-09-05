Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Belediye Meclisinde alınan kararları açıkladı.

Başkan Dere, Çorum genelinde en uygun su tarifesinin Sungurlu’da uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

Sungurlu Belediye Meclisinin Eylül Ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Muhsin Dere yaptığı açıklamada; “Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında; 4 kişilik bir ailenin aylık su tüketim miktarı göz önünde bulundurularak, makul kullanımı teşvik etmek adına mesken ve iş yerlerinde 20 metreküpe kadar olan kullanımlarda herhangi bir zam yapılmamıştır. 20 metreküp üzeri kullanımlarda ortalama %11 zam yapılmıştır. Ancak bağ bahçe sulamalarında fazla tüketimi ve israfı önlemek amacıyla zam oranı yüksek tutulmuştur. Belediye Meclisimizce alınan bu kararlar neticesinde, İl genelinde en uygun su tarifesi ilçemizde uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi