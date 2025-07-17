Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Ahlatçı Holding himayesinde faaliyet gösteren GoldForce Makine ve Kimya Tic. A.Ş arasında eski hükümlü ve yükümlülerin iş kanunu hükümlerine göre çalıştırılarak, kişisel gelişimlerini desteklemek iyileştirilmelerini sağlamak, iş ve istihdam olanağı sunarak yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) GoldForce Makine ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.’de düzenlenen programa Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova, GoldForce Makine ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Tök katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, burada yaptığı konuşmada, “Yükümlülerin işe yerleştirilerek, topluma kazandırılmalarını sağlayıp kendilerine, ailelerine ve topluma faydalı birer birey olmalarına imkan sunuyoruz. Bu kapsamda desteklerinden ötürü Sayın Ahmet Ahlatçı’ya, iş birliği aşamasında çalışmaları yürüten Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, “Bunu isteyerek ve severek yapıyoruz, yedi bin çalışanımız var. Bundan sonrada başsavcılığımızın ve bizim uygun göreceğimiz hükümlülerin de holding bünyesinde çalışmalarına imkan vereceğiz. Bu tür çalışmaları hem sosyal olarak hem de hayır işi olarak görüyoruz ve ülkemiz genelindeki tüm iş adamlarımızın da hükümlüleri işe almalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından karşılıklı olarak iş birliği protokolü imzalandı.

(Sungurlu Gazetesi)