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Hitit Üniversitesi'nde okuyan Haiti vatandaşı Marc, Çorum İl Müftülüğü'nde düzenlenen törende 'Kelime-i Şehadet' getirerek Müslüman oldu.

Çorum'da komşuları olan esnaflardan etkilenen ve Müslüman olmak niyetiyle İl Müftülüğü'ne başvuran Marc için "İhtida Merasimi" düzenlendi.

Merasimde İl Müftüsü Muharrem Biçer, Marc’a İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.

MEHMET ADINI ALDI

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Marc, "Mehmet" ismini aldı.

Müftü Biçer, Marc’ı tebrik ederek "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından mealli Kur’an-ı Kerim ve İlmihal kitabı hediye etti.