Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayınladı.

Buna göre 2024 yılında Çorum'da 3 bin 255 çift dünya evine girerken, bin 198 kişi ise boşanma kararı aldı.

Her yıl evlenen çift sayısının giderek düştüğü Çorum'da 2023 yılında 3 bin 343 çift evlenmişti. Bu arada Çorum'da boşanmalar da her yıl artış göstermeye devam ediyor.

Çorum'da 2020 yılından sonra boşanmalar binin üzerine çıktı. 2020 yılında boşanan kişi sayısı 745 iken, 2021 yılında bu rakam 1109'a, 2022 yılında 1096'ya ve 2023 yılında ise 1198'e yükseldi.