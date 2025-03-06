Türkiye istatistik Kurumu Çorum’un da içinde bulunduğu bölge illerde evlenme yaşı istatistiklerini açıkladı.

Bölge iller arasındaki Samsun’da 2024 yılında ortalama evlenme yaşı erkeklerde 28,1 kadınlarda 25,9, Tokat’ta evlenme yaşı erkeklerde 27,7 kadınlarda 25,3, Çorum’da ortalama evlenme yaşı erkeklerde 27,8 kadınlarda 25,4, Amasya’da ortalama evlenme yaşı erkeklerde 28,3 kadınlarda 25,9 oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi, erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle, toplam nüfusun %49,98'ini kadınlar, %50,02'sini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti.