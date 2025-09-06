Çorum'un Alaca ilçesinde minibüs ile odun yüklü kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Alaca-Zile karayolu Mezbahane kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 66 ADH 346 plakalı odun yüklü kamyonet ile Mustafa S. yönetimindeki 34BHL74 plakalı Hyundai marka minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs aydınlatma direğine çarparken, kamyonet minibüsün üzerine yan yattı. Kazada sürücüler Huri Ecrin Ş., Döndü A. ve Nurdan Ş. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa S. ve Döndü A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı