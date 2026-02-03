19 yaşındaki genç bıçaklandı
19 yaşındaki genç bıçaklandı
İçeriği Görüntüle

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 26 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde çalışma yapıldı.

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliyi yakalandı.

Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 6 kişiden 5'i bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp olan 1 şahsın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı