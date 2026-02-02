Çorum'da vücudu parçalanarak çöp poşet içerisinde dere kenarına atılan yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.

Yaşlı adamın ölümüyle ilgili komşusunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi’nde ikamet eden 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan, 28 Ocak tarihinde öğlen saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, Kaya’nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde olduğu tespit edildi.

6 gündür devam eden arama çalışmaları, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından Kaya’nın en son bulunduğu tespit edilen bölgede yoğunlaşıldı.

Çalışmalar neticesinde, Kaya’nın cansız bedeni, parçalanarak çöp poşetlerine koyulmuş şekilde Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında bulundu.

Bölgede yapılan taramalarda, Kaya’nın vücudunun kafa kısmı ise bulunamadı.



Komşusu gözaltında

Kaya’nın ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Kaya’nın evinden ayrıldıktan sonra komşusu A.F.K.'nin (43) 19 AK 799 plakalı araca bindiği tespit edildi.

Kaya kaybolduktan sonra yakınlarına kendisini görmediğini söylediği öğrenilen A.F.K.'nin yaşlı adamı aracına aldığı güvenlik kamerası incelemelerinde tespit edildi. Gözaltına alınan A.F.K.'nin Çorum İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri ve Cumhuriyet savcısı tarafından dere yatağında yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.