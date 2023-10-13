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HURŞİT BOZKURT

Çorum’da tüm camilerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

81 ilde tüm camilerde Cuma hutbesinde Filistin’de yaşanan vahşet gündeme getirildi.

Hutbede, "Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, topyekun bir halk korkunç silahlarla bombalarla katledilmiştir. Gazze’de bugün tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmü yaşanmaktadır. Bütün bu baskı ve zulümlerin karşısında Müslümanlara özgürlük mücadelesinde direnmekten başka çare kalmamıştır. " ifadeleri kullanıldı.

Camilerde cuma namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi.