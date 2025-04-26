Çorum Filistin Platformu öncülüğünde “Gazze Ölüyor, Ayağa Kalk” mitingi gerçekleştirildi.
Siyonist İsrail Gazze’de katliamlarına devam ederken, Çorum’da bu vahşete seyirci kalmak istemeyen yüzlerce kişi sokağa döküldü.
Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail’i lanetleyen Çorum halkı, Filistin için ayağa kalktı.
Yoğun katılımın olduğu miting ‘Katil ABD İsrail’den defol’ sloganları atıldı.
Mitinge Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Çorum Filistin Platformu adına Hüseyin Kılıç bir konuşma yaparak uyuyan Müslümanların Filistin için ayağa kalkması gerektiğini söyledi.
Konuşmaların ardından Gazze’deki Müslümanlar için eller semaya kaldırıldı.