Çorum 'da 2024 yılında 21,8 milyon metreküp şebeke suyu tüketildiği bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan açıklamada, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içme suyu arıtma tesisinin 15 milyon 363 bin 985 metreküp su arıtarak tüm zamanların rekorunu kırdığı vurgulandı.

Şehrin su ihtiyacının yüzde 70,23'lük kısmının OSB arıtma tesisinden karşılandığına dikkati çekilen açıklamada, "Şehir genelinde su tüketimi ise 2024 yılında 21 milyon 876 bin 822 metreküp olarak belirlendi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, belediye ekiplerince damga süresi dolan 14 bin 600 su sayacının değiştirildiği, 14 bin metre atık su, 6 bin 893 metre yağmur suyu hattı döşendiği, 4 bin 427 metre parsel bağlantısı, 184 sel ızgarası ve 17 bin 170 metre kanal temizliği yapıldığı kaydedildi.