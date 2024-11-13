Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak gerçekleşti.

Çorum’da ise Ekim ayında satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,47 artarak 1.016 oldu.

Geçtiğimiz eylül ayında Çorum'da 811 konut satışı yapılırken bu rakam Ekimde yüzde 25,28 artış gösterdi. Ekimde satılan konutların 463’ü ilk el 553’ü ise ikinci el oldu.

Ekim ayında Samsun’da 2 996, Tokat’ta 795, Amasya’da ise 749 konut satıldı.