Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024 konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Çorum'da Aralık ayında 1 177 konut satışı gerçekleştirildi.

Satılan 1 177 konutun 461'i ilk elden, 716'sı ise ikinci el konut satışı olarak açıklandı.

Çorum'da geçtiğimiz yıl Aralık ayına göre konut satışları arttı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 829 konut satılmıştı.

Türkiye genelinde ise 2024 yılında 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı.

Bölge iller Samsun’da 2024 Aralık ayında 4 124, Tokat’ta 1 039 konut, Amasya’da 864 konut satıldı.