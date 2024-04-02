Çorum'da "yan bakma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 17 yaşındaki kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.E.A. (17) ve M.Ç. (17) arasında, Buharaevler Mahallesi Mustafa Kemal İlkokulu önünde "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, H.A.E'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan H.A.E, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
H.A.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Editör: Anadolu Ajansı