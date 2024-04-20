Çorum’un Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, stajını tamamlayarak avukat oldu.

1996 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu.

Avukatlık stajını başarıyla tamlayan Kaymakam Ayhan Akpay için Çorum Barosu’nda tören düzenlendi.

Yemin töreninin ardından Akpay’a avukatlık ruhsatını Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı takdim etti. Baro Başkanı Kalıpçı tarafından avukatlık cüppesi giydirilen Akpay’ı bu mutlu gününde eşi ve çocukları da yalnız bırakmadı.

1979 yılında Niğde’de doğan Akpay, ilkokulu Divarlı Kasabası İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Çiftlik ilçesinde okudu.

1996 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. 2003 yılında İngiltere Exeter Üniversitesinde bir yıl süre ile dil eğitimi aldı ve İngiltere kamu kurumlarını yerinde inceledi.

2011 yılında İngiltere Keele Üniversitesinde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri National Defence Üniversitesinde Terörizm Eğitimi aldı.

2001 yılında Balıkesir Kaymakam Adayı olarak atandı. Sırasıyla; Kırıkkale Sulakyurt Kaymakam Vekili, Aydın Yenipazar Kaymakam Vekili, Çorum Boğazkale Kaymakamı, Hakkâri Çukurca Kaymakamı, Erzincan Vali Yardımcısı, Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı, Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı ve Adıyaman Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Ayhan Akpay evli ve iki çocuk babasıdır.