Amasya’da yaşanan Çorum'da da hissedilen depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından kritik bir paylaşım yaptı.

Amasya' da dün saat 12.23'te 4,6, saat 12.26'da 4,5 şiddetinde iki deprem meydana geldi Depremlerin derinliği ise yaklaşık 10,07 ve 19 kilometre derinliğinde olarak ölçüldü.

Arkaya yaşanan depremler hakkında Yer Bilimci Naci Görür açıklamalar yaptı.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİYOR

Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Amasya’nın Çetmi-Gümüşhacıköy mıntıkasında 4,6’lık bir deprem ve 4,5 artcısı oldu. Depremler Merzifon-Esençay Fay Zonunda ve Diphacı sağ lateral fayında oldu. Bu fay en fazla yediye varan deprem üretiyor. Merzifon-Esençay fayı KAF’a paralel bir kol. KAF’tan yüklenmiş olabilir."