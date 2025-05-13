İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Koruma Vakfı (İMVAK) ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı işbirliği ile “Hatm-i Vefa ve Hatırat” programı düzenlenecek.

Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek programda İMVAK’ın kuruluş amacı ve bu amaç kapsamında ilimizde yaptığı faaliyetler, İlahiyat Fakültesi’nin kuruluşundan günümüze kadar şehrin sosyo-kültürel hayatına katkıları, bu kuruluşlara emeği geçenlerin hatıralarının anılması gibi konular anlatılacak. Program sonunda bu kuruluşlara emeği geçenlerin, katkı yapanların geçmişlerinin ruhuna ithafen İlahiyat Fakültesi hafız öğrencileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim hatimlerinin duası yapılacak.

Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur ve emekli Öğr. Gör. Ali Ilıca’nın konuşmacı olarak katılacağı program 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat: 20.30’da İmvak toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Gazi Caddesi Küçükpark İşhanı No:42 Kat:3’te bulunan vakıf salonunda düzenlenecek etkinliğe Çorumlular davet edildi.