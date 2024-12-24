Çorum'da hobi bahçelerine cezalar yazılmaya devam ediyor.

Pınarcık köyünde kooperatife ait bir hobi bahçesine 787 bin 447 lira idari para cezası kesildi.

CEZALARDAN SONRAKİ SÜREÇLE İLGİLİ YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLİYORLAR

Hisse sahipleri, 2018 yılında çıkan imar affından yararlanıp yapı ruhsatı almalarına rağmen kesilen cezaya anlam veremediklerini söylediler.

Hisse sahipleri cezalardan sonraki süreçle ilgili ise akıbetlerini bilmediklerini için yetkililerden açıklama beklediklerini ifade ettiler.