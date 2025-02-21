Çorum Sanayi Sitesi’nde görüntü kirliğinin yanı sıra yolları işgal eden hurda araçlar kaldırılmaya başlanırken, yapılan çalışma ile sanayinin cadde ve sokakları rahat bir nefes almış olacak.

Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, hurdacı esnafı ile bir araya gelerek, konuyla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Olumlu geçen toplantı sonrası sanayide faaliyet gösteren hurdacı esnafı ile araç ve malzemelerin kaldırılması konusunda mutabakata varılırken, Başkan Uzun, anlayışlarından dolayı tüm hurdacı esnafına teşekkür etti.

Hurda araç ve malzemelerin kaldırılması ile birlikte sanayinin daha temiz ve daha modern bir görünüme kavuşacağını vurgulayan Necmettin Uzun, bu konuda işlerini kolaylaştıran hurdacı esnafına Oda olarak minnettar olduklarını kaydetti.

Toplantıda ayrıca hurdacı esnafına yönelik uygun yer arayışının da gündeme geldiğini belirten Başkan Uzun, hurdacı esnafına daha modern alanlarda çalışma imkanı sağlamak için yer arayışlarının sürdüğünü söyledi.