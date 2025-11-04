Çorum’da Farabi Caddesi’nde hizmet veren “Meşhur Kebapçı İbrahim Usta”nın dükkânının camına astığı yazı, görenlerin yüreğine dokunuyor.

Camda, “Karnı aç olup da parası olmayan herkes çekinmeden içeri girebilir, karnını doyurabilir.” ifadeleri yer alıyor.

Yaklaşık 35 yıldır lokantacılık mesleğinin içinde olan ve 33 yıldır aynı bölgede esnaflık yapan İskilipli İbrahim Tığlı, maddi durumu olmayan vatandaşları geri çevirmiyor.

Yanında eşi, çocukları ve yakınlarıyla birlikte aile ortamında hizmet veren İbrahim Usta, “Parası olmayan çekinmesin, yeter ki aç kalmasın.” diyerek, ihtiyacı olan herkesi gönül sofrasına davet ediyor.

Her gün dükkânına gelen, zor durumda olan veya öğününü karşılayamayacak kişilere ücretsiz yemek ikram eden İbrahim Usta’nın bu davranışı, ekonomik zorlukların arttığı bir dönemde iyiliğin ve dayanışmanın hâlâ var olduğunu gösteriyor.