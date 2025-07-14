Çorum'un Alaca ilçesindeki Kalehisar Ören Yeri'nde yürütülen arkeolojik kazılar için 2 işçi alınacak.

Kalehisar Ören Yeri Arkeolojik Kazı Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, işe alınacak personelin, arkeolojik kazı alanında yürütülen çalışmalarda aktif olarak görev alacağı belirtildi.

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BAŞVURU ŞARTLARI

Arazide en az 3 yıl çalışma tecrübesi olmak, 20-30 yaş arasında olmak, sağlık durumunda çalışmaya engel durum olmaması

İŞKUR üzerinden yapılacak alımlar için son başvuru gününün bugün olduğu açıklandı.

Editör: Fatih Battar