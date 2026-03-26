Çorum’da ilk Beyzbol heyecanı okullu yıldızlar ve küçükler bölge birincviliği ile başladı. Yıldız erkeklerde 15 küçük erkeklerde ise 16 toplam 31 takımın mücadele ettiği il birinciliği dün Nazmi Avluca sahasında yapılan müsabakalar ile başladı.

Müsabakaların açılış töreni saat 13.30’da yapıldı. Açılış törenine Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Çağlar ve Demirkıran birer konuşma yaparak müsabakalarda mücadele edecek tüm illere Çorum’a hoş geldiniz dediler ve müsabakaların sakatlıksız geçmesi dileğinde bulundular.

Konuşmaların ardından müsabakalara kaldığı yerden devam edildi.

Yıldız erkekler A grubunda Gaziantep Kocatepe, Giresun Aksu Şehit Hakan Gemici, Özel Diyarbakır Ergani ve Batman Beyçayırı Ortokulları mücadele ederken B grubunda Samsun Saraycık, Adana Kürkçüler, Tokat Şehit Sinan Bilir ve Van Mustafa Cengiz Ortaokulları mücadele ediyor. C grubunda Adana ÇEAŞ Sofulu, Samsun Yatılı Bölge, Van Mustafa Kemal ve Ordu Korgan, D grubunda Gaziantep Acaroba Saliha Cemil Cahil Güzelbey, Diyarbakır Cumhuriyet ve Batman Prof Dr. Aziz Sancar Ortaokulları ilk iki için mücadele edecek.

Küçük Erkeklerde A grubunda Samsun Saraycık, Adana Çeaş Sofulu, Van Mustafa Kemal, Gaziantep Acaroba Saliha Cemil Cahit Güzelbey B grubunda Diyarbakır Atatürk İmam Hatip, Tokat Şehit Sinan Bilir, Girusun Aksu Şehit Hakan Gemici, Samsun Yatılı Bölge, C grubunda Adana Kızılkaş Şehit Metehan Şahbat, Batman Beyçayırı, Özel Diyarbakır Ergani ve Ordu Özel Fatsa Bahçeşehir, D grubunda ise Van Mustafa Cengiz, Ordu Korgan, Batman Kültür ve Sinop Yunus Emre Ortaokulları mücadele ediyor.

Gruplarda oynanacak maçlar gruplarında ilk iki sırayı alan sekiz takım çapraz olarak karşılaşacaklar ve bu maçları kazanan dört takım Ankara’da yapılacak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacaklar.

İl Temsilcisi Ali Akınalp bu organize için ilimize yaklaşık 700 misafirin geldiğini belirterek Çorum’un Beyzbol ile bu müsabakalar ile tanışacağını söyledi.