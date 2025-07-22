Çorum’da ilk kez Dağcılık Federasyonu tarafından Tek İp Boyu Kaya Tırmanış eğitimi verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Tek İp Boyu Kaya Tırmanış Eğitimi’ Çorm Dağcılar Birliği öncülüğünde ve himayesinde ilimizde ilk kez yapıldı.

Bir hafta süren eğitime 13 sporcu katıldı. Eğitimi Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından eğitimli kulüp yöneticilerinin asistanlığında Teknik Direktör Ahmet Taşcı, TDF antrenörleri Hasan Basri Topal ve Mustafa Kuzu tarafından verildi.

Teorik ve pratik eğitimlerin sonunda kursiyerler yazılı sınavdan geçtiler.

Kurs hocaları eğitimin son derece verimli geçtiğini belirterek Çorum’da ilk kez olmasının ayrı bir mutluluk olduğunu belirttiler.