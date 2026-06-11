2018-19 sezonunda Muğlaspor’dan Çorum FK’ya transfer olan tecrübeli forvet Emre Gemici yeni sezon için Balıkesirspor ile anlaştı.

Kırmızı Siyahlı takımda yarım sezon forma giydikten sonra Pazarspor, Nevşehir Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İskenderunspor, Karşıyaka, Kepezspor ve son olarakta biten sezonda 52 Orduspor FK ile şampiyonluk yaşayan Emre Gemici yeni sezon için Balıkesirspor ile anlaştı.

Emre Gemici geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadığı 52 Orduspor’da 24 gol ve 6 asistlik katkısı ile takımının başarısında büyük pay sahibi olmuştu.