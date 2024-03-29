Çorum'un Osmancık ilçesindeki barajlarda ve göletlerde yasak avlanmaya karşı denetim yapan ekipler, kaçak ağ ve botlara el koydu.

Jandarma ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin katıldığı denetimde 15 Mart -15 haziran tarihleri arasında yasak olan ticari avcılık kontrollerinde kaçak avcılık kapsamında bot ve ağlara el konuldu.

Ekiplerin denetimlerin devame edeceğini ifade etti.