Zafer Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Bedii Onan, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Bedii Onan, ziyarette yerel seçime dair açıklama yaptı.

‘OYUMUZU ARTIRACAĞIZ’

Genel seçimde aldıkları oyları artırarak, daha üst seviyelere taşıyacaklarını belirten Onan, “MHP’nin Çorum’da seçime girmemesi sebebiyle MHP seçmeninin de bir kısmının bu tarafa kayacağını düşünüyoruz. Biz Belediye seçimlerinde çok kişinin beklemediği bir sonuç alacağız. Saha çalışmalarımız iyi. Geri dönüşler de iyi. Belirleyici bir parti hüviyeti elde edeceğiz” dedi.

‘ŞEHİR İÇİN İHTİYAÇ OLAN HER HUSUS BİZİM İÇİN BİR PROJEDİR’

Şehir için ihtiyaç olan her hususun kendileri için bir proje olduğunu dile getiren Onan, “Emekliler maaştan dolayı tepkili. Esnaf hayat pahalılığı ve enflasyondan dolayı işlerin durgunluğundan şikayetçi. Gençlerin istihdam problemleri var. Konut kiraları yüksekliği ayrı bir serzeniş konusu. Bunlarla ilgili özellikle vatandaşın konut edinmesi ile ilgili vaatlerimiz var. Şehir için ihtiyaç olan her husus bizim için bir projedir. İhtiyaca harcama yapılacak, israfa harcama yapılmayacak” ifadelerini kullandı.

Onan’a ziyarette İl Başkan Vekili Saim Balcı, Belediye Meclis Üyesi Adayları Ali Gündoğar ve İlhan Çatal ile İl Genel Meclis Üyesi Adayı Murat Çakmak eşlik etti.