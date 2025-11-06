Çorum'un Alaca ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Çorum İl Jandarma Komutanlığınca, Alaca ilçesinde kaçak silah ticareti yaptığı değerlendirilen G.B. takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliye ait adreslerde yapılan aramada 1 kalaşnikof, 4 tabanca ve farklı ebatlarda 389 mermi ele geçirildi.
Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Muhabir: Anadolu Ajansı