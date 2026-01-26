Çorum'da Çatak Tabiat Parkı'nda düzenlenen kar festivali, vatandaşların akına uğradı.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu festivalde, vatandaşlar kar üstünde halay çekip, kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Çorum Belediyesi Çatak Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen kar festivali yoğun ilgi gördü. Sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş, kar festivali için kayak merkezinin yolunu tuttu.

Çorum Belediyesi'nin tahsis ettiği halk otobüsleriyle ve şahsi araçlarıyla festival alanına gelen vatandaşlar, kar üstünde halay çekip, kızakla kayıp, piknik yaparak karın tadını çıkardı.

Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği festival renkli görüntülere sahne oldu.

Gösterilen yoğun ilgi nedeniyle tabiat parkı güzergahında kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katılarak eğlenen vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulunuldu.



"İstedik ki Çorumlu hemşehrilerimiz çoluklarıyla, çocuklarıyla, aileleriyle eğlenceye doysunlar"

Festivalin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Yazın, kışın hemşehrilerimiz buraya sık sık gelirler. Merkeze de ortalama 25 kilometresi olan, oksijeni bol, ağaçları güzel bir alan. Maalesef son yıllarda çok fazla kar yağışı göremedik. Özellikle şehir merkezinde kar yağışlarımız bu yılki kadar yoktu. İstedik ki Çorumlu hemşehrilerimiz çoluklarıyla, aileleriyle eğlenceye doysunlar, kara doysunlar. Daha öncesinde de düzenlediğimiz şenliklerden bir tanesini bu yıl da tertip ettik. Ama açıkçası şunu itiraf edelim, bu kadar ilginin olacağını biz de beklemiyorduk. Bugün tatil olması sebebiyle neredeyse Çorum'da araç kalmadı. Tüm Çorum adeta buraya çatı attı. Sadece kendi özel araçlarıyla değil, onlarca belediye otobüslerimiz hemşehrilerimizi buraya taşıdı. Burada kar topu var, burada kayak var, burada karın bütün güzelliklerinin yaşanmışlığı var ama en çok da Çorumluların birbirini kucaklaması var, sevgisi var, muhabbeti var. İnşallah şunu gördük ki kar şenliğinin bir tanesi Çorum'a yetmez, Çorumluya yetmez. İnşallah Allah önümüzdeki süreçte kar nimetinden Çorum'u fazlasıyla istifade ettirirse biz de hemşehrilerimizi bu şenliklerle istifade ettirmeye devam edeceğiz" dedi.



"Fazlasıyla eğlenceli olduğunu düşünüyorum"

Festivalde çok eğlendiğini söyleyen Yağmur Topalak isimli vatandaş, "Fazlasıyla eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Böylelikle gelenek ve kültürlerimizin de genişlediğini düşünüyorum. Bu tarz aktivitelerin artmasını istiyorum. Çünkü gençler olarak Çorum'da fazla yapılacak bir aktivite olmuyor. Fakat biz buraya ailemizle gelerek mutluluk ve sevinç duygularımızı coşturuyoruz. İnşallah devamı gelir, Allah'ım bize karı daha çok yağdırır da daha çok kayak yaparız. Ben bu yaşımdayken bile çok eğleniyorum, çok mutlu oluyorum" diye konuştu.



"Biz de ailemle birlikte karın tadını çıkartmaya geldik"

Ailesiyle birlikte festivalde eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen Zehra Amine Salik de, "Çatak Tabiat Parkı'nda kar festivali düzenlendi. Biz de ailemle birlikte karın tadını çıkartmaya geldik. Ayrıca burada halaylar çekildi ve etkinlikler düzenlendi" dedi.