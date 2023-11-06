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Çorum’da haklarında kayıp ihbarı yapılan 2 kadın ve 3 erkek ekiplerin yaptığı sonucu bulunarak ailelerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim – 06 Kasım 2023 tarihleri arasında haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 3 erkek şahsın tamamı görevliler tarafından bulunduğu belirtilirken, Çorum'a kayıp olarak aranan şahsın kalmadığı ifade edildi.

Emniyet Müdürlüğü ayrıca son bir hafta içerisinde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 37 şahıs yakalandığını duyurdu.

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

30 Ekim – 06 Kasım 2023 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 37 şahıs yakalandı.