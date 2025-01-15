Çorum’un Mecitözü'ne bağlı 8 köyde toplam 20 adet hazine arazisi KDV'den muaf olarak satılacak.

10 BİN LİRA İLE 99 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Mecitözü'ne bağlı Akçakoyun, Figani, Gökçebel, Güngörmez, Hisarkavak, Konaç, Kuyucak, Pınarbaşı köylerindeki muhammen bedelleri 10 bin lira ile 99 bin lira arasındaki değişen hazine arazileri satışa sunuldu.

KDV’DEN MUAF ARAZİ FIRSATI!

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek; peşin ödendiği takdirde %20 indirim uygulanacak ve satış işlemleri KDV'den muaf olacak.

Arazilerin satış ihalesi 6 Şubat'ta Mecitözü Kaymakamlığı (Hükümet Konağı) Malmüdürlüğü Muhasebe servisinde yapılacak.