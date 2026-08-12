Çorum İmam Hatipliler Derneği(ÇORİMDER) tarafından düzenlenen Geleneksel Keşkek Günü etkinliğinin 13’üncüsü bu yıl 16 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleşecek olan buluşmaya tüm mezun ve mensupların davetli olduğunu söyledi.

Pandemiden dolayı etkinliğe bir süre ara verdiklerini hatırlatan Boyraz, “1953 de rahmetli Necmi Şamlı hocanın önderliğinde, Türkiye’nin ikinci kuşak imam hatipleri ile birlikte kurulan Çorum İmam Hatip Lisesi’nin 25.000 üzerinde mezunu bulunuyor. Devlet yönetimi, bürokrasi, siyaset ve ticaret alanlında Ülkemizin birçok yerinde bulunan mezunlarımızı bu etkinlikle bir araya getirmeye, hasbihal etmeye, özlem gidermeye gayret edeceğiz. Ayrıca bu insanların yetişmesinde üzerimizde emeği olan hocalarımızın ellerini öpme fırsatı bulacağız. İl dışından gelecek olanların bize ulaşmaları halinde konaklama imkânı sağlayacağız.

Bu vesile ile tüm mezun ve mensuplarımızı, bu okulların inşasında emeklerine kıymet biçilemez kıymetli Çorum halkını keşkek günümüze davet ederiz.” dedi.