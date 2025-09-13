AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sanayicilerin talepleri doğrultusunda teşvikleri yeniden düzenlediğini duyurdu.

Ahlatcı’nın aktardığı bilgilere göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Tebliği’ndeki değişiklik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu önemli düzenleme ile; firmalar mevcut kapasitelerini kullanarak yeni ürünler üretebilecek.

Döküm firmaları ilave yatırımlarla raylı sistem ürünleri üretimine geçiş yapabilecek.

Başvurular için firmalar kalkınma ajansları ile iletişime geçebilecek.

İşte Ahlatcı’nın o açıklaması:

“Sanayicilerimizin uzun süredir talep ettiği bu teşvik, yatırım süreçlerini kolaylaştıracak ve Çorum sanayimizin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle tren ve tramvay vagonları, yük vagonu bojisi ve bağlantı ekipmanları gibi raylı sistem imalatı alanında önemli bir ivme kazanılacaktır.

Yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla ilan edilen bu program; bölgelerimizin potansiyellerinin değerlendirilmesi, atıl kaynakların kullanılması, yetkinliklerin harekete geçirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, teknoloji üretim seviyesinin yükseltilmesi ve sektörel önceliklerin dikkate alınması noktasında önemli bir adım olacaktır.

Bu düzenleme, Çorum’umuzun sanayisi, yerli üretimimizin güçlenmesi ve ülkemizin kalkınması adına büyük bir fırsattır. Çorum’umuza, sanayicilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”