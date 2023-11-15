Çorum'un Osmancık ilçesinde seyyar satıcı Metin Mıdarasız, dağ mantarına yoğun talep  olduğunu söyledi.

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Osmancık çarşı merkezinde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağladığını belirten Metin Mıdarasız, tezgahın yerel çiftçilerin ürettiği elma, armut, ayva, erik, üzüm gibi meyveleri gezdirerek sattığını, mevsimlik ürün olan dağ mantarını da sepet içinde tanıdık köylülerden alarak tezgahın yer verdiğini ifade etti.

Mıdarasız, ilçede yeni piyasa çıkan ve 100 TL fiyatla satışı yapılan dağ mantarın daha çok talep gördüğünü belirtti.

Bir 1 kişi, shiitake mantarları, mantar ve kurtmantarı görseli olabilir