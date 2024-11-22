Çorum'da kış uykusuna yatamayan ve yiyecek arayan ayı ormanlık alanda seyir halindeki bir aracın önüne çıktı.

Araçta bulunanlar ise o anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çorum'un Kargı ilçesinde gece saatlerinde bir aracın önüne, bir anda ayı çıktı. Kış uykusuna yatması gerekirken, yiyecek aramaya çıkan ayıyı bir anda karşılarında gören araçtaki vatandaşlar o anları cep telefonlarının kamerasıyla kayda aldı.

Bir süre araç önünde koşan ayı daha sonra gecenin karanlığından ormanlık alana girerek gözden kayboldu.