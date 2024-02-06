Çorum'da, 5 farklı yerde kömürlüklerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Bazı evlerin kömürlüklerinde bulunan eşyaların çalındığı ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kimlikleri belirlenen hırsızlık zanlıları K.K. (27), S.K. (28) ve B.C. (23) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.K. ile S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.