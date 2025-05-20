Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Fatma Turgut sahne aldı.

Konserde istenmeyen olaylar yaşandı.

Binlerce kişinin toplandığı konser alanında bir grup genç bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu.

Bekçi ve polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Bekçiler kavgaya tutuşan grubu biber gazı kullanarak dağıttı.

OLAYI ÇEKMEYE ÇALIŞAN BASIN MENSUPLARINA ENGEL

Bazı bekçilerin kavgayı ayırmak yerine olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalışması tepki çekti.